Bellinazzo | “Il vero limite del Napoli rischia di essere la proprietà”

(Di giovedì 12 dicembre 2019), giornalista de Il Sole 24 ore, analizza la situazione economico-finanziaria delMarco, in un lungo articolo per il Sole 24 Ore, analizza la situazione economica del. Secondo l’esperto, ildella SSCdila proprietà che negli ultimi anni non ha fatto investimenti adeguati. “Ilha uno squilibrio strutturale tra entrate e uscite che ormai sfiora i 70 milioni. Il costo della rosa è infatti cresciuto in questi anni e si è attestato intorno ai 200 milioni. Gli ultimi dati ufficiali disponibili -scrive- sono quelli del bilancio chiuso al 30 giugno 2018. In quel documento contabile, che ancora non contemplava l’ingaggio di Carlo Ancelotti e del suo staff che costano circa 10 milioni lordi (a cui ora si aggiunge quello di Rino Gattuso), sono riportati un costo del personale pari a 118 ...

