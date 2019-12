Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Scopriamo insieme come starebbecon indosso ildi lana diinconOut in una incredibile ed esilarante fan art. Il delirio intorno aha prodotto un nuovo risultato, una fan art in cui la creatura di The Mandalorianildi lana sfoggiato dainconOut. I must del Natale 2019 sono due:e ildi lana chesfoggia inconOut. Il graphic designer australiano BossLogic (vero nome Kode Abdo) ha deciso di mixarli mostrandocon indosso ildi lana color crema diche sta facendo impazzire le fan sui social media. Ecco il ...

GalloDjSimone : The Mandalorian serie televisiva ambientata tra Star Wars:Il ritorno dello Jedi e e Star Wars:Il risveglio della Fo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Baby Yoda indossa il maglione di Chris Evans di Cena con delitto - Knives Out - mattewroman : Ma perché c'è sta mania di baby Yoda? Io sono completamente fuori dal mondo -