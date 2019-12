Arrestato sindaco di Scalea | timbrava il cartellino e se ne andava

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gennaro Licursi,diè statonell’ambito dell’indagine denominata “Ghost work”. A carico del primo cittadino ci sarebbe il reato di truffa aggravata per aver timbrato più volte ilsenza poi svolgere le regolari ore lavorative. Insieme a lui sono stati sospesi anche tre dipendenti dell’Asp per un totale di 650 ore di assenteismo.ildiTruffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio sono le accuse a carico di Gennaro Licursi, impiegato dell’Azienda sanitaria di Cosenza per il quale sono scattate le manette questa mattina. Il Gip del Tribunale, su richiesta del Procuratore capo ha emesso un’ordinanza per la custodia agli arresti domiciliari. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno infatti evidenziato un “radicato e consolidato ...

