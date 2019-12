Vanzina sta con Checco Zalone: "È la crociata dei politicamente corretti" - (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alessandro Zoppo Lo sceneggiatore si schiera con il comico, travolto dalle polemiche per il video di “Immigrato”: “Un Paese che non sa accettare la satira è un buco nero” Enrico Vanzina si schiera con Checco Zalone e difende il diritto alla satira. Lo sceneggiatore e produttore, dalle colonne del quotidiano Il Messaggero, invia un messaggio in favore del comico, travolto dalle polemiche da quando è online il video di Immigrato, la canzone che anticipa l’uscita al cinema del suo prossimo film Tolo Tolo (nelle sale dal primo gennaio 2020) e che ironizza nel consueto stile corrosivo e politicamente scorretto di Luca Medici sull’emergenza dell’immigrazione. "Non appartengo – scrive Vanzina – alla categoria degli indignati. Ogni tanto, però, qualcosa mi indigna. Per esempio: la crociata dei politicamente corretti contro la canzone di Checco Zalone sul tema dell’immigrazione". ...

