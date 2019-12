Una segretaria quasi perfetta

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Benvenuti nell’era della «4.0»: grande ascoltatrice, con spiccate doti organizzative, poliglotta e capace di affiancare figure-chiave. Il suo lavoro è una strada preferenziale per vivere e conoscere l’azienda a 360 gradi, con importanti prospettive. «Molte assistenti sono diventate quadri o dirigenti. Occupano posizioni importanti nella comunicazione, nelle relazioni esterne o sono diventate a loro volta imprenditrici». Parola di Vania Alessi, che nel 2001, insieme alla sorella Jessica, ha fondato secretary.it, una business community che riunisce in Italia oltre 9.500 assistenti di direzione e più di 6 mila aziende. Vania, una laurea in Economia e Commercio, ha trascorso 15 anni nel ruolo di Project manager e di Assistente di direzione. Perché secretary.it? «Le principali professioni hanno un proprio Ordine e occasioni di confronto: sulla nostra piattaforma vogliamo ricreare ...

