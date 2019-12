Un posto al sole anticipazioni | ALBERTO PALLADINI | è guerra! Le strategie

Leggi la notizia su tvsoap

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un clima di guerre eaccompagnerà le prossime puntate di Unal. Sta per chiudersi la lunga vicenda di Diego Giordano (Francesco Vitiello) e del clan Leone, dunque ora ci sarà ancora più spazio per una nuova storia che “promette bene” per il futuro. Parliamo dei problemi di lavoro di Clara (Imma Pirone) con(Maurizio Aiello). La ragazza è ora seguita dal Centro di Ascolto, ma presto vedremo Giulia (Marina Tagliaferri) sempre più dubbiosa sul modo in cui Angela (Claudia Ruffo) sta spingendo per arrivare a una denuncia della ragazza contro il. Unal, spoiler:denunciato Per la Poggi senior, però, non ci sarà niente da fare: la figlia, aiutata nella sua intenzione da Susanna (Agnese Lorenzini), insisterà ancora affinché la domestica punisca il suo ex datore di lavoro, ciò mentreinizierà a pensare ad una ...

