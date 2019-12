Un documentario su Tiziano Ferro per Amazon Prime Video? Spunta l’indiscrezione Sanremo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Presto unsuper. Questa è l'indiscrezione lanciata da davidemaggio.it e Libero, che hanno parlato della possibilità di un approdo del cantautore di Latina in una delle produzioni del colosso mondiale di Jeff Bezos. Le indiscrezioni suldiperSempre secondo voci, la Banjay Italia (che accorpa Magnolia e DryMedia) sarebbe a lavoro su un contenuto che riguardae al quale starebbe lavorando in prima persona, in queste settimane che sono seguite al rilascio di Accetto Miracoli. Da qualche tempo,sta allargando i suoi orizzonti anche in Italia, acquistando le royalties delsu Chiara Ferragni che è stato presentato nel mese di settembre scorso. Il lavoro surimane comunque nel campo delle possibilità, fino a conferma ...

OptiMagazine : Un documentario su @TizianoFerro per Amazon Prime Video? Spunta l'indiscrezione Sanremo con Jovanotti… - Zerounotvmusic : Tiziano Ferro: in arrivo un documentario su Amazon Prime Video? - amorxkarol_ : RT @pausinismile: Ho appena letto su Instagram DOCUMENTARIO SULLA VITA DI TIZIANO? QUANDO? COME? DOVE? -