Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 17 | 10

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno della camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del consiglio Conte sul mette prima del Consiglio Europeo il testo è stato approvato con 291 voti 222 contrari in Italia non ha nulla da temere Anche perché il suo debito è pienamente sostenibile ha detto il premier la revisione del trattato non introduce alcuna automatismo nella ristrutturazione del debito di uno stato unitario fuori dall’euro ludica Di Maio ferma finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non sia prova niente Salvini dice Conte che mette a rischio gli italiani per bankitalia il Mac non legge il nostro paese a te Ma chi è Greta thunberg e la persona dell’anno di Time la sedicenne svedese ha conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il Magazine ...

