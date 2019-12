Udinese | partnership con Limonta Sport per due stagioni

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019). Nuovo importante accordo commerciale in casa, che ha sottoscritto unaconSpa, società leader nella ricerca, sviluppo e produzione di erba artificiale e ibrida per loe il residenziale che punta sulla qualità made in Italy ormai dal 1979. In base a quanto stabilito tra le parti, … L'articoloconper due

Sms_Ita : In questi giorni dalla partnership tra @Udinese_1896 e @DinamicaMiko è nata #DinamicaChallenge… - jacopopersico_6 : Dinamica Challenge, l’Udinese svela l’inedita sfida alla quale assisteremo nel 2020 -