Tre senatori del MoVimento 5 Stelle pronti a passare alla Lega

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tredelsarebberonella. Si tratterebbe di Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi. Ieri – martedì 10 novembre – quest’ultimo, senatore umbro, ha ribadito la sua contrarietà nei confronti del Mes, mentre Urraro è da tempo critico, così come Grassi, sulla riforma della prescrizione che entrerà in vigore dal 1° gennaio. La decisione dovrebbe essere questione di (poco) tempo anche se, al momento, nessuno dei treha annunciato di lasciare ufficialmente il. Stamattina i trenon hanno partecipato al voto di fiducia sul dl Terremoto, pur essendo presenti in aula a Palazzo Madama. E non finisce qui: perché ci sarebbero altri duedel M5S in bilico. Tuttavia, tali ‘traslochi’ non dovrebbero far venir meno i numeri per garantire la sopravvivenza del governo giallo ...

Adnkronos : #M5S, voci su passaggio di tre #senatori a #Lega - alvariis : RT @FFretta: Tre senatori 5s pronti a passare con la Lega,! Da morire dalle risate! Questi sono gli integerrimi e intransigenti che 'honest… - cittella : RT @GiancarloDeRisi: Erano in Aula, ma 3 senatori grillini non hanno votato la fiducia al Dl terremoto facendo mancare il loro sostegno al… -