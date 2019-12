Tom Holland | Mia madre voleva che facessi il carpentiere!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tomha raccontato che alcuni anni fa sualo ha iscritto a una scuola per carpentieri, non essendo sicura della sua carriera come attore. Tomha rivelato che suache diventasse un carpentiere nonostante il figlio avesse già iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il giovane attore, mentre era ospite del talk show di Jimmy Kimmel, ha ammesso di non aver mai pensato a una carriera alternativa, a differenza dei suoi genitori. Tomha sottolineato: "Io non ci ho pensato, ma loro sì. Miain particolare, quando ho affrontato una fase della mia carriera in cui ero troppo vecchio per interpretare un bambino ma troppo giovane per essere un teenager, ha pensato alla situazione. Per ...

