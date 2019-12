Thales Alenia Space | il progetto di robotica I3DS vince il premio Etoiles de l’Europe del

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilcoordinato danell’ambito del vasto programma di ricerca Orizzonte 2020 della Commissione europea, ha vinto unde l’Europe (“Stars of Europe”) alla 7°cerimonia annuale, ieri a Parigi, alla presenza di Frédérique Vidal, Ministro francese dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Innovazione. Sensori per laspaziale del futuro Ilriguarda lo sviluppo di una suite di sensori per le missioni di esplorazione dello spazio. Come parte del programma H2020 della Commissione europea, ilè stato condotto dain collaborazione con partner europei ed è stato completato con successo nel febbraio 2019. In particolare,ha consentito lo sviluppo dei sistemi di navigazione necessari per i sistemi robotici di domani. L’idea era di progettare una dozzina ...

