Shakhtar Donetsk Atalanta 0-2 LIVE | Pasalic firma il raddoppio di testa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Allo Stadio Metalist, la 6ª giornata della Champions League 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio OSK Metalist di Kharkiv,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 4′ Chance– Gomez recupera palla da un disastro difensivo ucraino, salta il portiere e la serve a Muriel che anzichè tirare la passa ache si allarga troppo e non riesce a concludere a rete 8′ Tiro di Muriel – Gomez serve in area Castagne che appoggia diper Muriel, ma il tiro del colombiano termina sul fondo 15′ Annullato un gol a Kovalenko – Lopassa in vantaggio con Kovalenko ma prima del tiro del numero 20 ...

