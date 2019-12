Roma-Lazio | al via la vendita dei biglietti

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Pur mancano ancora poco più di un mese il derby diè una gara che non può mai essere considerata come tutte le altre sia per le rispettive tifoserie, sia per chi sarà chiamato a scendere in campo. E a partire da oggi è già possibile aggiudicarsi un tagliando in vista di, in … L'articolo, al via ladei

OfficialASRoma : ?? #ASRoma e SS Lazio insieme in visita ai reparti di Oncologia, chirurgia e pronto soccorso pediatrico del Policlin… - nzingaretti : Dal rapporto Ispra emerge che la raccolta differenziata nel Lazio (esclusa Roma capitale ferma al 42,9%) sale dal 3… - OfficialSSLazio : ?? Lazio e Roma insieme in visita all’Umberto I ?? -