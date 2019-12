Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Si è concluso alle 19:00 di mercoledì 11 dicembre 2019 la votazione che gli eletti del M5S hanno potuto esprimere sulla piattaformaper scegliere i candidati da lanciare alle prossime elezioniinsuper candidatiAd essere abilitati alerano naturalmente solo i residenti nella regione che 2020 andrà alper il rinnovo del Consiglio regionale. Gli elettori si sono trovati a dover compiere due scelte, vale a dire quella relativa ai candidati consiglierie quella alladelPresidente espresso nella figura di Francesco. Quest’ultimo sarà il nome ufficialmente scelto dal Movimento, dato che il 53,1% dei votanti ha espresso parere favorevole su di lui. Tra i candidati consiglieri più votati ci sono stati Rossella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino. Ilrelativo ai ...

Calab_Magnifica : Regionali: sabato 14 dicembre Giorgia Meloni in Calabria - notizieit : Regionali in #Calabria: voto Rousseau conferma Aiello come candidato - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Regionali Calabria, sì su Rousseau a candidatura Aiello ma M5s spaccato #calabria -