Redmi K30 | lo smartphone 5G più economico al mondo

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) (Foto:) È pronto a debuttare in Cina quello che sarà lo5G piùal: il coloratoK30 5G si potrà portare a casa con circa 250 euro al cambio, mettendo peraltro sul piatto una qualità niente male. Ufficializzato assieme alla versione 4g più economica ma del tutto paragonabile, si basa sul recente chip Snapdragon 765g con processo produttivo a 7 nm che Qualcomm ha svelato di recente, per portare anche a livello di medio range il supporto alle reti di nuova generazione. Sarà accompagnato da 6 o 8 gb di ram e da una memoria interna da 64, 128 o 256 gb. L’hardware diK30 5G racconta di un display da 6,67 pollici a risoluzione full hd+ in formato 20:9 con frequenza 120 Hz e supporto hdr10. Doppia la fotocamera anteriore (20+2 megapixel) in un foro sullo schermo, quadrupla quella posteriore con occhio principale da 64 megapixel f/1,8, ...

tweetnewsit : Appena conclusosi l'evento dedicato in Cina, sono emersi i dettagli completi dello smartphone di punta del brand Re… - novasocialnews : Xiaomi Redmi K30: svelate le caratteristiche ufficiali #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Notiziedi_it : Xiaomi Redmi K30: svelate le caratteristiche ufficiali -