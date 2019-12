Rai, bocciato il “bavaglio” per il comportamento sui social dei dipendenti (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Troppo stringenti le misure che avrebbero regolato la vita social dei dipendenti del servizio pubblico: il piano, elaborato dalla Vigilanza Rai, è stato respinto dal Cda di viale Mazzini. Il codice etico inviato ai consiglieri prevedeva addirittura il divieto per i lavoratori in Rai di iscriversi ai gruppi su Facebook. Non solo: il “bavaglio”, già criticato dall’ad Fabrizio Salini, puntava a istituire una commissione di controllo interna delegata a esaminare i post dei dipendenti. Dopo la bocciatura, Alberto Barachini, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ha parlato di «vulnus dei rapporti tra Rai e commissione parlamentare se la questione del codice social verrà ignorata dall’azienda». Il caso segue le polemiche che scoppiarono sul caso del giornalista Fabio Sanfilippo, poi sospeso dalla Rai per una settimana, che aveva ...

