Politici più seguiti su Facebook | Gianluigi Paragone cresce più di tutti

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Chi sono ipiùsu? Nella classifica settimanale spicca il nome di un outsider di eccellenza, il senatore M5S “dissidente”. Il giornalista in politica con i pentastellati da meno di un anno si aggiudica il primato settimanale della maggiore crescita su, sbaragliando la concorrenza di pezzi da novanta come Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Luigi Di Maio. La classifica, aggiornata quotidianamente, è opera del sitosu.itpiùsuvola nell’ultima settimana La grande performance diè riferita all’ultima settimana. Dal 4 dicembre 2019 ad oggi, infatti, la paginadiha fatto registrare +4739 like. Risultato che lo fa salire al primo posto nella classifica settimanale della crescita e al 18esimo in quella generale deipiù ...

lucianonobili : Ci lamentiamo delle campagne d’odio, SEMPRE. Non a giorni alterni. Le foto di case private non si pubblicano MAI: n… - Linkiesta : Un’allucinazione civile e morale come questa si è vista raramente: politici che non sanno di che parlano, magistrat… - ilfoglio_it : L’Italia assomiglia sempre di più a un paese in cui i magistrati hanno pieni poteri sulla vita di persone, politici… -