Ossigeno | scomparsa Preziosi | “Avellino perde un uomo perbene”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Con Massimoscompare non solo un eccellente Avvocato, ma anche undalla grande levatura umana e fine politico. Una persona d’altri tempi, che si è sempre contraddistinta per la professionalità, la dedizione e la passione con cui ha affrontato tutti i suoi impegni. Da avvocato, così come da sindaco della città di Avellino e da Presidente della Camera Penale,si è sempre battuto nelle battaglie a tutela dei diritti, mostrando quel rispetto, quella educazione e quella eleganza che lo hanno sempre contraddistinto. Con ladell’Avvocato Massimo, maestro per molte generazioni di professionisti, la città di Avellinoun punto di riferimento oltre che per l’avvocatura, anche per l’impegno a tutela della sua comunità. Eanche un eccellente politico, che metteva la sua competenza e la sua ...

