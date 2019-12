Mes | il Senato approva la mozione di maggioranza con 164 sì | 122 no

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Laha retto. Dopo l’ok della Camera è arrivata l’zione anche del. Ladisul Mes è statata: 164 sì, 122 no e due astenuti. Sono invece state respinte le risoluzioni del centrodestra e quella singola del leghista Candiani, mentre l’altra delre Calderoli è stata ritirata prima del voto Superata dunque la soglia “psicologica” dei 161 voti a favore. Quattro i voti contrari tra i grillini. A votare no sono stati Grassi, Lucidi, Urraro e Paragone. Duro prima del voto è stato l’attacco di Matteo Salvini contro Giuseppe Conte definito “copia sbiadita di Mario Monti” da parte del leader leghista. #Salvini si è tanto impegnato, anche tentando di spaccare il gruppo M5S, ma la spallata infine non gli è riuscita. Anche il #hata la riforma del #MES— Andrea ...

