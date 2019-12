L'infernale Hades dai creatori di Bastion è ora disponibile anche su Steam (Di mercoledì 11 dicembre 2019) L'Epic Games Store non è sicuramente uno dei negozi online più apprezzati dal mondo dei videogiocatori. C'è chi si lamenta per la politica aggressiva sull'acquisizione delle esclusive e chi invece, confrontandolo con il ben più amato Steam, insorge per la mancanza di alcune feature ritenute ormai essenziali. Diciamo che i detrattori sono tanti e si fanno sentire spesso, per una ragione o per l'altra.Per i giocatori PC che non vogliono abbandonare il tanto amato negozio di Valve, c'è una buona notizia: uno dei primissimi titoli esclusivi dell'Epic Games Store, il pregevole Hades di Supergiant, creatori dell'altrettanto pregevole Bastion, non è più "intrappolato" nello store di Epic.L'accordo per l'esclusività temporale di Hades è infatti giunto al termine poco fa, ciò significa che il titolo è finalmente libero di approdare su Steam, cosa che ha fatto proprio oggi, in qualità di gioco ...

Leggi la notizia su eurogamer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : infernale Hades