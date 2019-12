«La Fantastica signora Maisel» | la terza stagione è meglio della seconda | ma…

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaSequenze così spettacolari non si vedevano in televisione dai tempi dei kolossal in costume degli anni Settanta, quando i budget erano illimitati e non si lesinava neanche sul bottone di una comparsa. Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino lo sanno bene ed è per questo che, nellade La, scelgono la carta regalo pi11ù pregiata per impacchettare la loro serie più riuscita: scene come quella dello scarico dei tessuti colorati in una strada privata ...

arubinofficial : RT @PrimeVideoIT: Iniziare una carriera in stand up comedy non è facile, specialmente per una donna. Ce lo dice Midge Maisel e ce lo dice a… - PrimeVideoIT : Iniziare una carriera in stand up comedy non è facile, specialmente per una donna. Ce lo dice Midge Maisel e ce lo… -