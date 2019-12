La difesa di Alex Schwazer potrebbe ricorrere alla Corte dei diritti dell' uomo

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ladiguarda al futuro e l'intricato caso del marciatore italianoapprodare nelle saleinternazionale dei. È quanto apprende l'AGI oggi in Tribunale a Bolzano da fonti legali di. Il campione olimpicoa 50 km di marcia a Pechino 2008 ieri si è visto respingere dal Tribunale federalea Confederazione elvetica la procedura d'urgenza per arrivare, primasospensione e poi all'eventuale revocaa squalifica di otto anni inflitta dal Tas di Losanna nell'agosto 2016. "Se sarà necessario ci rivolgeremointernazionale dei", ha precisato lo staff legale dioggi in Tribunale per l'udienza di coordinamento dei nuovi prelievi disposti dal gip Pelino. Sarà di particolare interesse la documentazione che fornirà l'agenzia mondiale antidoping (Wada).

