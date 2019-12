Inaugurata oggi la nuova sede Ingv all’Università di Camerino

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) E’ statanel pomeriggio di11 dicembre presso la Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie ladell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia –all’Università di. La Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, infatti, collabora da tempo con l’, in particolare nel settore della Geologia dei Terremoti e della Vulcanologia con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche a diffusione internazionale. Unicam e, inoltre, hanno già in essere una convenzione per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca in “Science and Technology: physical and chemical processess in Earth systems”, con personaleche fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato della International School of Advanced Study di Unicam. I due Enti sono anche partner del Consorzio di Ricerca ...

