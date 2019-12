Immobile svela: «Izzo è il mio compagno più vanitoso» – VIDEO (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nuovi estratti dell’intervista di Diletta Leotta a Ciro Immobile su DAZN. Ecco cosa ha svelato il biancoceleste Arrivano nuovi estratti dell’intervista di Diletta Leotta a Ciro Immobile sui canali DAZN. Il bomber della Lazio parla di vanità svelando come il compagno più vanitoso e geloso del suo look sia il granata Armando Izzo. «Sicuramente Izzo, non può non venirmi in mente lui. Assurdo anche in allenamento diceva al fotografo vai, vai, vai». Leggi su Calcionews24.com

