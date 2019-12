I titoli e aperture | si vota il salva-Stati

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La mattina alla Camera, il pomeriggio al Senato. Oggi il voto sul, il meccanismo europeo perla stabilità finanziaria della zona euro. Ma c'è tensione nei Cinque Stelle, dove un senatore sarebbe pronto ad uscire dal Movimento. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti lancia un ultimatum agli alleati, mentre si cerca una risoluzione per tentare di compattare la maggioranza giallorossa che sostiene il Conte 2. Matteo Salvini e Giorgia Meloni tornano a ribadire: il Mes, un favore alla Germania. CORRIERE DELLA SERA Governo, tensioni nei 5 Stelle Oggi il voto sul fondo. Ultimatum di Zingaretti agli alleati LA REPUBBLICA La carica dei 600 Per la prima volta sindaci di ogni partito in piazza Duomo contro antisemitismo e razzismo CasaPound: andremo alla manifestazione delle Sardine a Roma. La replica: loro no, siamo antifascisti Segre: lasciamo l'odio agli ...

