GAZZETTA – Schira | ”Nelle prossime ore summit per Amrabat” I dettagli

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019): ”Nelleoreper Amrabat”. Le cifre dell’operazione Nicolò, giornalista de Laed esperto di calciomercato, ha fornito aggiornamenti sull’affare Sofyan Amrabat. Stando a quanto si legge sul suo profilo Twitter, sembrerebbe che il Napoli parallelamente all’operazione Gattuso, stia accelerando per portare il centrocampista rossoblu all’ombra del Vesuvio. Si tratta di un affare che potrà andare in porto soltanto nel mese di giugno, ma Giuntoli e ADL vogliono chiudere prima che la concorrenza possa farsi ancora più agguerrita. Come noto infatti sul giocatore ci sono anche Roma e Fiorentina. Nelleore nuovo appuntamento tra #Napoli e #Verona per Sofyan #Amrabat: gli azzurri vogliono chiudere subito l’acquisto del centrocampista per la prossima stagione. Pronta nuova offerta da 13 milioni più ...

zazoomnews : Schira (Gazzetta): ”Ancelotti-ADL obiettivo risoluzione consensuale” - #Schira #(Gazzetta): #”Ancelotti-ADL - infoitsport : Gazzetta, Schira: 'Rivoluzione Napoli, offerto contratto di 18 mesi a Ibrahimovic. Addio Mertens, Callejon e Allan' - SiamoPartenopei : Gazzetta, Schira: 'Rivoluzione Napoli, offerto contratto di 18 mesi a Ibrahimovic. Addio Mertens, Callejon e Allan' -