Gaffe di Giorgia Rossi durante un collegamento con il Tg5 | Record di ca

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La consueta prima pagina del Tg5 di ieri 10 dicembre 2019 si è aperta con unin diretta per seguire le ultime notizie direttamente dal campo di San Siro in occasione della partita di Champions League Inter - Barcellona trasmessa da Canale 5 (e Sky, ndr).A bordocampo ci sono la giornalista di Sport Mediasete lo storico bomber dell'Inter Christian Vieri. Intenti nello snocciolare curiosità e indicazioni sulle due squadre, lae l'ex calciatore riassumono in un minuto e poco più tutto ciò che si sta vivendo attorno ad un evento che ieri sera ha catalizzato l'attenzione dei tifosi a casa (la partita è stata vista da 5.860.000 telespettatori per uno share del 22.73%) ma anche e soprattutto di chi ha vissuto il match direttamente sul posto.diuncon il Tg5: "di ca..." (VIDEO) pubblicato su ...

enzo_acca : RT @tweetnewsit: Clamorosa gaffe al TG5: la giornalista sportiva Giorgia Rossi si impappina con la lingua: 'Record di c***o' - __m_r_s___ : RT @Saverio_94: Gaffe di Giorgia Rossi nell'edizione serale del TG5 di ieri sera. 'Record di ca**o' - Alfredo_Carbone : Giorgia Rossi ha ragione! -