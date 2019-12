Furti in casa durante le festività | due calabresi su tre temono i ladri 4 0

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le feste natalizie ormai alle porte si celebreranno anche online: a breve i profili social degli italiani – anche dei– si coloreranno con foto della settimana bianca e dei regali scambiati e scartati davanti al panettone. Ma attenzione agli sguardi indiscreti… Come rivela infatti l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni1, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, quasi due abitanti della Calabria su tre (62%)che un’eccessiva visibilità sui social network possa esporre la propriaa un maggior rischio die per questo ritengono che occorra fare un uso accorto e consapevole di queste piattaforme, evitando di condividere, specie pubblicamente, troppe informazioni su di sé. Proprio le vacanze, tra l’altro, sono indicate dal 42% degli intervistati come uno dei momenti in cui si teme di più che ipossano ...

