Da Napoli l’appello degli esperti sull’acqua | stop comprarla in plastica

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti– L’acqua del rubinetto è “perfetta e ogni famiglia può fare un regalo a se stessa e all’ambiente globale, bevendola, risparmiando e smettendo di produrre decine di chili di rifiuti di”. E’ questo il messaggio che Raffaele Del Giudice, assessore all’ambiente del Comune di, lancia dal II Forum Anea sull’economia circolare e sostenibile che quest’anno si concentra su “La risorsa acqua”. Al Maschio Angioino si è discusso dell’acqua che arriva al rubinetto dei napoletani e che è stata analizzata dai tecnici, a partire da Gianluca Sorgenti, ingegnere di Abc, l’azienda municipalizzata che gestisce l’acqua a: “Siamo attentissimi – ha sottolineato – alla qualità dell’acqua a, abbiamo allestito un laboratorio interno ...

