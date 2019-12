Così faccio ballare le influencer

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ferruccio Gattuso Il figlio del celebre deejay conduce su DeAKids «Ready Music Play!» La vita è tutto un sync. Perlomeno sui social come TikTok (vera e propria oasi video dei giovanissimi, per lo più declinata al femminile) e, dal 16 dicembre in tv, ogni lunedì in prima serata su DeAKids con Ready Music Play! Dal titolo diretto come la sua formula, il programma punta sulla sfida tra due squadre di graziose giovani, a colpi di canzoni e balletti mimati in perfetto sincrono. La colonna sonora? La danno hits di pop italiano e internazionale. Conduzione e appeal sul pubblico, invece, vengono dall'esordiente Jody Cecchetto, 20enne figlio del celebre produttore e deejay Claudio. Viene dal rap e dal mondo dei social: come vive questa prima volta? «In modo naturale. Papà mi dice sempre di buttarmi e vivere le cose in modo spontaneo, e questo. Mi aiutano i ...

