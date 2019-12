Chi è Augusta Iannini | la moglie di Bruno Vespa

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dietro un grande uomo c’è una grande donna, dice un vecchio detto. E in effetti potremmo dire che l’adagio si applica alla perfezione a, che da oltre 44 anni condivide la sua vita con, professionista stimata che con lui condivide la passione per la legge e per la sana informazione. Classe 1950, ladiè un magistrato. La sua carriera è lunga e sicuramente ha dato dei notevoli frutti: è stata giudice istruttore del Tribunale di Roma e Gip (giudice per le indagini preliminari). Lavora alacremente per il Ministero della Giustizia ed ha ricevuto il Premio Bellisario per la Giustizia, è divenuta Cavaliere dell’Ordine della Legion D’Onore e ha conseguito il Minerva alla carriera. Nonostante la notevole quantità di riconoscimenti,è sempre stata lontana dai riflettori. È parecchio schiva: i suoi profili ...

45acpjoe : @lucapetrux @_smpdr L' augusta genitrice teneva ragione, del resto ; Chi ama la mamma / Vota la Fiamma ! - Grazia_MB : RT @TrastevereRM: L'arte ed il bello, sono soggettivi...ma alcune esasperazioni di Arte Moderna, lasciano dubbi leciti...chi non ha dubbi,… - vaneasimivrsa : RT @TrastevereRM: L'arte ed il bello, sono soggettivi...ma alcune esasperazioni di Arte Moderna, lasciano dubbi leciti...chi non ha dubbi,… -