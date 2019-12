CDS – Il retroscena | Ancelotti esonerato | la decisione arrivata il 4 dicembre

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CDS – Il, il 4si è deciso tutto nella sede della Filmauro Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, l’esonero di Carloè stato deciso una settimana fa. Era esattamente il 4, quando il Napoli si trovava ad un punto di non ritorno. Doveva affrontare il match contro l’Udinese, ma era reduce dalla sconfitta in casa subita contro il Bologna per 1-2. Virgolettati e pensieri, questo viene riportato dal quotidiano sportivo in ambito dellaavvenuta a Roma nei pressi della sede della Filmauro. Aurelio De Laurentiis in quello che doveva essere un summit di mercato con Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli, AD della società partenopea, è virato sul cambio allenatore. Presente anche Maurizio Micheli, capo scouting per capire come intervenire nel mese di gennaio. Le frasi tra ADL e Giuintoli Stando a ...

CalcioMercatoNA : Come ha reagito la squadra all'esonero di #Ancelotti, il retroscena del CDS #Napoli - NCN_it : #CDS - #ANCELOTTI IL RETROSCENA: TUTTO DECISO A ROMA IL 4 DICEMBRE CLICCA QUI - - poesianumerica : Retroscena CdS - Undici calciatori avrebbero scongiurato l'addio di Ancelotti: i nomi -