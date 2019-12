Anonymous rivela: gli alieni esistono e a breve la Nasa lo annuncerà (Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Gli alieni stanno arrivando“, sicuramente è un annuncio che non passa inosservato, soprattutto se viene da Anonymous sulla piattaforma Youtube. Il collettivo di hacker nel video cita una serie di elementi e dichiarazioni: pare che la Nasa sia sul punto di rivelare i contatti con gli extraterrestri. Ovviamente il video ha subito spopolato ed ha raggiunto in poche ore il mezzo milione di visualizzazioni. Il filmato è stato pubblicato su un canale non ufficiale che pare essere affiliato proprio ad Anonymous. Citano 3 articoli presi su Ancient-Code.com e citano lo scienziato della Nasa Thomas Zurbuchen che durante una seduta al Congresso di Aprile avrebbe dichiarato: “La nostra civiltà è sul punto di scoprire prove di vita aliena nel cosmo“. Sempre ad Aprile gli scienziati avrebbero dichiarato che la sonda spaziale Cassini ha scoperto idrogeno su ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anonymous rivela