Ancelotti esonerato | prende il suo posto l’allievo Rino Gattuso

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)il suoNonostante la convincente vittoria di ieri sera contro il Genk, Carloè stato: da oggi èil nuovo allenatore del Napoli Carloè stato. I motivi della decisione presa da ADL Gli scarsi risultati del Napoli di questa stagione avevano messo in dubbio la panchina di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Nonostante la grande vittoria di ieri sera sul Genk per 4-0, Carloè stato, lasciando così Napoli dopo poco più di un anno. L’ex allenatore del Bayern Monaco lascia la squadra del presidente De Laurentis al settimoin campionato e con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La scelta del patron partenopeo per sostituire l’allenatore emiliano è ricaduta su Gennaro...

FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - frafacchinetti : Ieri ho visto di tutto: - l’Inter perdere con i pulcini del Barcellona - #Ancelotti venire esonerato dopo essersi… - AntoVitiello : Napoli, esonerato #Ancelotti -