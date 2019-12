Anas | galleria Appia su Gra verrà chiusa in orario notturno

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – Continua l’attivita’ di ammodernamento degli impianti tecnologici, avviata dasull’autostrada A90 “Grande Raccordo Anulare”. Si tratta dei lavori di adeguamento dei nuovi impianti di illuminazione a led ed antincendio che saranno collaudati nellaal km 44,700 del GRA Per consentire lo svolgimento delle attivita’ di collaudo in piena sicurezza sono previste le seguenti limitazioni al traffico: dalle ore 21.30 di giovedi’ 12 dicembre alle ore 06.00 di venerdi’ 13 dicembre, sara’al traffico la carreggiata interna e la relativa rampa di accesso al GRA da Via; gli utenti che dovranno transitare sulla carreggiata interna del GRA dovranno obbligatoriamente uscire sulla via(Uscita 23), percorrere Via di Fioranello proseguire su Via Ardeatina e successivamente potranno immettersi ...

