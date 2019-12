12 segnali che la vostra collega è anche un’amica

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Vi basta uno sguardo per capirvi Pausa caffèConoscete benissimo le abitudini (noiose) una e dell'altraSparlate sempre di qualcheDop l'ufficio scatta l'aperitivoAvete un soprannome per tuttiSapete cosa l'altra ordina a pranzoVi mandate messaggi su Whatsappse siete una di fronte all'altraNon vedi l'ora di arrivare in ufficio per aggiornarla su cosa è successo la sera primaVi vestite uguali (senza esservi messe d'accordo)Avete le stesse giornate sì e giornate noAi party aziendali: sempre insieme Quando siete arrivate in ufficio, all’inizio non vi stava necosì simpatica. Scambiavate qualche battuta di cortesia, giusto per mantenere il quieto vivere. Poi, invece, siete diventate inseparabili. E andare al lavoro, sapendo che c’è la-best friend, è molto più divertente. Quando le vostre amiche si lamentano del covo di vipere con cui sono ...

