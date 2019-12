Wind Tre | una smart company con i clienti al centro

quotidianodiragusa

(Di martedì 10 dicembre 2019)Tre:"Intendiamo fornire servizi innovativi, di elevata qualita' e una connessione sempre piu' veloce". Non ha dubbi Gianluca Corti

fattoquotidiano : Wind Tre e Vodafone multate per 10,3 milioni dall’Antitrust. “Informazioni poco chiare agli ex clienti su offerte p… - NakisInGenoa : Iliad accusata di pubblicità ingannevole da Wind Tre. Campagna sospesa - Notiziedi_it : L’Antitrust ha sanzionato Wind Tre e Vodafone per un totale di 10 milioni di euro -