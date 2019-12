Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 12 | 10

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sindacati in piazza oggi per lo sciopero per livello scontro con Vitale riempiremopromettere alieni che dice sia la presenza dello Stato negoziato è solo all’inizio propongo un ingresso di una partecipata pubblica dice Conte incontro sindacati commissari intanto parere favorevole del PM di Taranto la richiesta di proroga sull’uso dell’altoforno due sul fronte all’Italia che pensassi che non avete speranze che sarà sempre malato terminale sarà il primo a staccare la spina del ministro dello sviluppo Patronelli al Financial Times attesa per incontro al mise con il supercommissario grandi sindacati confermano lo sciopero di venerdì un uomo è morto carbonizzato nella sua auto cisterna carica di gasolio che si è inviata dopo aver travolto un carrello di segnalazione ...

