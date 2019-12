Snowboardcross | Coppa del Mondo 2019-2020 | le favorite Michela Moioli sogna di strappare

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tutto pronto per una nuova stagione per ladeldi. Un massimo circuito internazionale piuttosto striminzito quello che affronteranno gli atleti quest’anno: in programma infatti da dicembre a marzo solamente sei gare. Si parte da Montafon, in Austria, in questo week-end, si terminerà in terra Svizzera a Veysonnaz tra tre mesi. Andiamo ad elencare le possibiliper la conquista della sfera di cristallo al femminile. La più attesa è sicuramente la ceca Eva Samkova. Nella passata stagione è stata davvero dominante: tre vittorie, la classifica finale e il trionfo, senza particolari patemi, nei Mondiali in terra statunitense. Ha annunciato qualche novità sia per la tavola che a livello tecnico per quest’anno, che non prevede appuntamenti importanti come Olimpiadi o competizioni iridate, ma la voglia è comunque quella di vincere. A provare a ...

