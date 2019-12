Roxette | musica in lutto | è morta Marie Fredriksson

cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) È, all’età di 61 anni,, la voce del duo svedese dei. Lo ha reso noto su Facebook l’account ufficiale del gruppo postando un’immagine dallo sfondo nero con la scritta ‘1958-2019′. La cantante dal 2002 combatteva contro un tumore al cervello. Il post su Facebook: Tra le canzoni più famose del duo The Look, Listen To Your Heart, It Must Have Been Love. Isono stati un duo pop rock svedese formato da Per Gessle (voce e chitarra) e(voce e pianoforte). Nel 1986, con l’aiuto di Roffe Nygren,e Gessle formano icome duo. Per quanto la lorosia spesso associata a quella degli ABBA, l’idea era quella di creare delle melodie orecchiabili. Secondo una spiegazione ironica del front-man, era per riuscire a dare un’impronta seria e più credibile ai ...

rmc_official : Addio a #MarieFredriksson, voce dei #Roxette ?? - kalezic_ruzica : RT @rmc_official: Addio a #MarieFredriksson, voce dei #Roxette ?? - MovArtCinecitta : È morta #MarieFredriksson, la cantante dei Roxette -