Roma | Sardine e CasaPound in piazza insieme?

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)inSan Giovanni () il 14 dicembre, Ogongo apre anche agli esponenti diche raccolgono l’invito. Polemiche sui social. Cresce la tensione in vista della manifestazione delle. E lo scenario, paradossale, è che i manifestanti-simbolo della sinistra, o almeno dell’anti-populismo, rischiano di trovarsi inSan Giovanni al fianco delle tartarughe di, Ogongo apre aAd aprire il caso ci ha pensato Stephen Ogongo, il leaderno del Movimento delle. Il grande regista della manifestazione capitolina si è lasciato andare a una incredibile apertura ai fascisti del terzo millennio, come vengono etichettati. Intervenuto ai microfoni de il Fatto Quotidiano, Ogongo, in linea con la manifestazioni del passato, ha voluto sottolineare come quelle di San Giovanni sia unaaperta a ...

SkyTG24 : Il leader di #CasaPound ha dichiarato la disponibilità a manifestare ma dai promotori del movimento arriva la sment… - repubblica : Dal laboratorio Bologna alla prova della politica. Le sardine a congresso. Quattro anime e un progetto: 'Dopo il ra… - giulianobacca : Sardine a Roma, CasaPound: saremo in piazza. I leader bolognesi: noi antifascisti -