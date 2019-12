Ritrovato a Piacenza Ritratto di signora di Gustav Klimt

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Potrebbe essere statoil dipinto didi’ rubato nel 1997 alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di. Durante i lavori di ripulitura di un’edera che copriva una parete esterna della stessa Galleria, si è scoperta un’intercapedine chiusa da uno sportello, all’interno della quale c’era un sacco, con dentro il quadro.Una prima expertise, a quanto si apprende, avrebbe confermato che si tratta dell’opera rubata, una delle più ricercate al mondo. Sono in corso ulteriori analisi per certificarne l’autenticità.L’incredibile ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti dopo il ritrovamento della tela è che potrebbe non essersi mai allontanato dalla galleria. I ladri, quindi, potrebbero aver nascosto il quadro nell’intercapedine sul muro esterno ...

