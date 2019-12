Putin: vogliamo risolvere crisi Ucraina

"La Russia farà il possibile" perlaine il vertice di Parigi è stato "davvero utile", ma è necessario che la costituzionevenga modificata per permettere la creazione dello statuto speciale per il Donbass che garantisca gli stessi diritti per i cittadini russofoni. Lo ha dichiarato Vladimirdurante la conferenza stampa al termine del summit. Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un accordo per lo scambio di prigionieri frae Russia.(Di martedì 10 dicembre 2019)