Previsioni Meteo Torino e Piemonte | domani giornata nuvolosa | temperature in diminuzione

(Di martedì 10 dicembre 2019) A, mercoledì 11 dicembre, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante lala temperatura massima registrata sarà di +6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allertapresente.: un debole fronte nord-atlantico si avvicina rapidamente da Ovest, portando aumento delle nubi nel corso del giorno e possibilità di deboli precipitazioni a cavallo tra serata e nottata, specie sulle Alpi confinali e sulla Liguria, le quali potranno risultare nevose a quote collinari sule interne liguri.in, sia nelle minime che nelle massime.L'articolo...

