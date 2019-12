Pretty Woman | significato della canzone dei Roxette “It Must Be Love”

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il famoso brano del duo svedese dei, composto da Per Gessle e dalla defunta Marie Fredriksson, è partecolonna sonora di “”, il celebre film con Julia Roberts e Richard Gere. Si tratterebbe in realtà del riadattamento di unanatalizia che i due scrissero tre anni prima. ItHave Been Lovenatalizia “ItHave Been Love” è un noto branoband svedese “”. Laè famosa per essere stata prodotta per la colonna sonora del famosissimo film “”. In realtà non si tratta di un brano scritto per la commedia romantica che Garry Marshall ha diretto nel 1990. Si tratta infatti di un riadattamento di un pezzo natalizio già esistente, dal titolo: “ItHave Been Love (Christmas for the Broken Hearted)”. Iavevano pubblicato questo bravo in Svezia nel ...

