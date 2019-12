Perché il futuro dell’Asia passa dalla Mongolia

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Laricopre un ruolo sempre più importante nelle relazioni internazionali dell’Asia orientale ma, soprattutto, si sta confermando come un teatro di prova per il partenariato russo-cinese in cui la collaborazione per il raggiungimento di benefici reciproci ha evitato che prevalessero potenziali rivalità antagonistiche per l’egemonia su un Paese è stato storicamente uno dei punti di connessione e attrito fondamentali fra Mosca e Pechino. La realizzazione del corridoio economico Russia--Cina, inquadrato nel più ampio contesto della Belt and Road Initiative, rappresenta probabilmente l’esempio più emblematico delle vette raggiungibili da questo asse nascente. Il ritorno della Via del Té Il corridoio tri-nazionale è stato annunciato a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, nel giugno 2016. L’obiettivo è di migliorare sensibilmente la rete dei ...

