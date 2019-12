Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Carlolicenziato dal Napoli nonostante la qualificazione alla Champions League Titola così ilsulladell’esonero dial Napoli subito dopo la partita vinta contro il Genk e la qualificazione acquisita per gli ottavi di Champions Guarda già avanti invece il Telegraph che parla di una sfida tutta in Premier per accaparrarsi il tecnico finalmente libero L’Everton è appassionato di Carlo, ma potrebbe dover affrontare la concorrenza dell’Arsenal dopo che l’italiano è stato licenziato dal Napoli Anche la BBC riprende lae titola Carlo: il Napoli esonera il suo allenatore nonostante la qualificazione in Champions League Ladell’esonero è anche sul New York Times Champions League: Il Liverpool è dentro eè fuori. Il Liverpool ha raggiunto il Chelsea e altre due rivali di ...

napolista : #NYT, #BBC, #Guardian: la notizia dell’#esonero di #Ancelotti fa il giro del mondo Il #Napoli passa il turno, ma A… - GhanRas : Bandire #Russia dalle #olimpiadi avra' conseguenze pesnti su tutti noi. #USA e i suoi organi #un #nato #europa… - memen7omori : @LalaHu9 @IlariaMariaSala Cosa ci aspettiamo dal NYT? Ormai é chiaro che cercano in tutti i modi di fare propaganda… -