Maxi operazione antidroga nel Nord Italia | 10 gli arresti

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma, 10 dic. (askanews) –anti-droga della Guardia di Finanza di Venezia che ha portato a 10e 22 provvedimenti cautelari. I reati contestati sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche circa 20 chili di cocaina, marijuana e hashish e denaro contante per oltre 117.000 euro, costituente parte del profitto del traffico illecito. L’ha riguardato le province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Bolzano. Dieci sono finiti in manette, per altri 17 c’è il divieto di dimora nella provincia di Venezia, e per ulteriori quattro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora nella provincia lagunare. L’indagine, avviata nel 2016, è partita dagli approfondimenti svolti in seguito a sequestri di ...

