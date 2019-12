L’Europa investe 3 | 2 miliardi per creare un’industria comune delle batterie

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) Photo: reshape from Håkan Dahlström on Flicrk.com. License CC BY 2.0 Per promuovere la mobilità sostenibile del futuro, l’Unione europea ha avviato un progetto industriale congiunto per la produzione didi nuova generazione, finanziato con fondi pubblici. Oltre a Francia e Germania, che guidano il programma, gli altri Paesi dell’eurogruppo coinvolti sono Italia, Belgio, Svezia, Polonia e Finlandia, che metteranno sul piatto aiuti di Stato per oltre 3,2di euro di investimenti. Questo importante progetto diinteresse europeo (Ipcie), è stato approvato il 9 dicembre da Bruxelles e vedrà la partecipazione nei prossimi anni di diciassette aziende con sede nell’Ue. Per quanto riguarda l’Italia, saranno cinque le società e le compagnie interessate: Enel X, Endurance, Faam, Solvay e Kaitek, che da qui al 2031 collaboreranno con le altre aziende coinvolte a ...

LegacoopER : RT @MontiLegacoop: Domani presidente @EU_Commission Ursula @vonderleyen presenta piano da 35 miliardi di euro per sostenere l'economia verd… - MontiLegacoop : Domani presidente @EU_Commission Ursula @vonderleyen presenta piano da 35 miliardi di euro per sostenere l'economia… - DentiRotti : RT @DentiRotti: @gianlucac1 @liberioltre @gianlucac1: 'Sono tutti d'accordo su spendere di più: Se anche fai il 5% di #deficit non investe… -